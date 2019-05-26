Son Dakika Haberleri: Akhisar'ın yollarında 'Önce yaya' uygulaması

Akhisar'ın yollarında 'Önce yaya' uygulaması

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yaya güvenliğinin ön plana alınmasına yönelik 81 ilde başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Akhisar ilçe merkezindeki yollarda 'Önce Yaya' görseli uygulaması yaptı.

Akhisar'ın yollarında 'Önce yaya' uygulaması, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yaya güvenliğinin ön plana alınmasına yönelik 81 ilde başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Akhisar ilçe merkezindeki yollarda 'Önce Yaya' görseli uygulaması yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler üzerinde bulunan yaya geçidi çizgilerini ve 'Önce Yaya' görsellerini çizerek yaya güvenliği uygulamasına dikkat çekti. Ekipler, yaya geçitleri önlerine sürücülerin görebileceği şekilde 'Önce Yaya' görselleri ile birlikte çizgilerin yenilenmesi çalışması yaptı. Sürücülerin yaya geçitlerine geldiklerinin ve dikkatli olmalarına dikkat çekilen yazı ve boyama çalışması ile yaya güvenliği önceliği verilen proje kapsamında sürücülerin yaya geçitlerine gelirken yavaşlaması ve yaya güvenliğinin sağlanması hedeflendi. Çalışmaların, Akhisar ilçe merkezinde devam edeceği bildirildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:59 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Akhisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:01:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisar'ın yollarında 'Önce yaya' uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]