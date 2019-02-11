Akhisar İzmir'e Çıkarma Yaptı

Akhisar Ticaret Borsası ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, İzmir'e çıkarma yaptı.

Akhisar evsahipliğindeki geceye Bakan Pakdemirli'nin yanısıra Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Etiyopya, Kırgızistan, KKTC, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Somali'den bakanlar ve bakanlık üst düzey yetkilileri, büyükelçiler, çeşitli ülkelerin müsteşarlarından oluşan 100 kişi katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ile Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve Agroexpo'yu düzenleyen Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ile Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Tan da konuk heyetle yakından ilgilendi. Bakan Pakdemirli, konuk bakanlar adına Akhisar'ın ev sahipliği için teşekkür ederek Türkiye'nin küresel ligde iyi tarım uygulamalarıyla başarılı örnekler sergilediğini söyledi.

"PRİM VE KDV İNDİRİMİ İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, Bakan Pakdemirli ilezeytin-zeytinyağı üreticisinin uzun süredir beklediği prim desteği ile KDV indirimi hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek "Türkiye'de teknolojiyi yakından takip eden üreticilerimiz ülkemiz için en kaliteli zeytini ve zeytinyağını üretiyor. Sayın Bakanımız da zaten bu konuda hem tecrübeye sahip hem de yaşanan tüm sorunları biliyor. Zeytin ve zeytinyağının Türkiye için ne kadar önemli olduğunu da biliyor. Bakan Pakdemirli'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sorunların çözümü konusunda yürüttüğü çalışmaların sonucunda güzel haberler alacağımıza inanıyoruz. Prim ve KDV indirimi için gün sayıyoruz" dedi.

SAĞLIKLI ÜRÜNE ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Akhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy da Türkiye'nin tarım, hayvanılık ve orman ürünlerinde potansiyelini en üst düzeye taşıması için sektörün beklentileri olduğuna dikkat çekerek "Akhisar bir zeytin kenti. Üreticinin de en büyük beklentisi zeytine prim, zeytinyağında ise yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi. Bu talebimizi Bakan Pakdemirli zaten biliyor. İlgili bakanlıklar arasında konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizim hedefimiz zeytin ve zeytinyağında küresel ligin zirvesine çıkmak. Taleplerimizin karşılanması sadece üreticinin elini rahatlatmayacak aynı zamanda vatandaşımızın sağlıklı bir ürüne daha kolay ulaşmasının önünü açacak" diye konuştu.

IZGARA ZEYTİN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yemekte sunulan Akhisar zeytini ve Akhisar zeytinyağı ise yabancı bakanlardan tam not aldı. Yabancı heyet özellikle ızgara zeytine büyük ilgi gösterdi. Öte yandan Bakan Pakdemirli önümüzdeki günlerde Akhisar'a gelerek bir takım ziyaretlerde bulunacak.