Akhisar jandarmasının bilgi paylaşımıyla 2 ilde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Akhisar jandarmasının bilgi paylaşımıyla 2 ilde tarihi eser ele geçirildi

06.07.2022 19:06
Akhisar jandarmasının bilgi paylaşımıyla 2 ilde tarihi eser ele geçirildi

MANİSA'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya'da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale'de el yazması bir Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

MANİSA'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya'da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale'de el yazması bir Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla, iller arasında yapılan haber bildirimleri ile 26 Haziran tarihinde Kütahya'da 1 adet Roma döneminden kalma heykel, 5 Temmuz tarihinde ise Kırıkkale'de 1 adet Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim'in ele geçirilmesi sağlandı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akhisar jandarmasının bilgi paylaşımıyla 2 ilde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisar jandarmasının bilgi paylaşımıyla 2 ilde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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