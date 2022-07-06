Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla, iller arasında yapılan haber bildirimleri ile 26 Haziran tarihinde Kütahya'da 1 adet Roma döneminden kalma heykel, 5 Temmuz tarihinde ise Kırıkkale'de 1 adet Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim'in ele geçirilmesi sağlandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akhisar jandarmasının bilgi paylaşımıyla 2 ilde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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