Akhisar Kent Konseyi'nin yeni başkanı Mustafa Özdemir oldu

Akhisar Kent Konseyi'nin dün gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde 88 oyun 51'ini alan Mustafa Özdemir, Kent Konseyi Başkanı oldu.



Akhisar Kent Konseyi seçimli genel kurul toplantısı Akhisar Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Genel sekreterin bilgilendirmeleri sonrasında yapılan divan kurulu ve katip üye seçimlerinde, divan kurulu başkanlığına Eğitim-Sen Akhisar Temsilcisi Engin Şengül, katip üyeliğine Kurtulmuş Mahalle Muhtarı Mehmet Eren ve Beyaz Yunus Derneği adına Orhan Ejder seçildi.



Kent Konseyi Başkanlığına aday olan Akhisar Esnaf Odası Başkanı Hasan Ali Men ve Gökçeahmet Mahallesi Muhtarı Mustafa Özdemir'in kendilerini tanıtan konuşmaları yapıldıktan sonra seçime geçildi.



88 delegenin oy kullandığı ilk turda Mustafa Özdemir 51 oy alırken diğer aday Hasan Ali Men ise 32 oy aldı. Divan başkanı Engin Şengül'ün ikinci tur için hazırlıkları sırasında kürsüye çıkan aday Hasan Ali Men, "Seçimi kazanan Mustafa kardeşimizi tebrik ediyorum. İkinci tura gitmeye gerek kalmamıştır" diyerek çekildiğini açıkladı.



Seçim sonrası tebrikleri kabul eden Kent Konseyi yeni başkanı seçilen Mustafa Özdemir, birlik ve beraberlik mesajı vererek hep birlikte yürütme kurulu ve delegelerimizle daha iyi bir Akhisar için çalışacaklarını ifade etti.



Eski kent konseyi başkanı Hüsnü Kahraman'ın istifası sonrası yapılan kent konseyinde yeni başkan olarak seçilen Mustafa Özdemir, genel kurula kadar 1 yıl süreyle görev yapacak.



Seçim sonrası divan başkanına Ragıpbey Mahallesi Muhtarı Özlem Özcan, çevre meclisi kurulması önergesi "Ekoloji Çevre ve Tarım Meclisi" adı ile genel kurula sunuldu. Önerge alkışlar eşliğinde oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA