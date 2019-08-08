Akhisar mahallesinde 6 yeni sokak açılıyor

Şehrin geleceğine yeni yollar açarak gelecek nesillere; planlamasıyla, mimarisi ve estetiğiyle daha modern bir kent bırakmak isteyen İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Akhisar Mahallesinde hummalı bir çalışma sürdürüyor. Akhisar Mahallesi'nin kampüs yolu üzerinde kalan bölgesinde, 6 yeni sokağın açılması için çalışmalar başladı.

Bölgede 1 ekskavatör ve 7 kamyon ile sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, kırsal ve merkez mahalleler olmak üzere İnegöl'ün tamamında hizmet seferberliğini sürdürdüklerini kaydetti. Taban, 6 sokağın açılmasına ilişkin çalışma hakkında da bilgiler vererek; "Akhisar Mahallemizde Dr. Nuribey Sokak, Mehtap Sokak, Yay Sokak, Özdoğa Sokak ve bağlantılarında, yeni yerleşim bölgelerinin olduğu alanlarda yol çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz burada yoğun bir çalışma sürdürüyor. Açılan yolların toplam uzunluğu 820 metre olup; 3158 m3 kazı, 4388 m3 de dolgu çalışması yapılıyor. Çalışmanın kazı maliyeti 47 bin 370 TL ve dolgu maliyeti 43 bin 880 TL olmak üzere 6 sokağın açılmasının belediyemize maliyeti ise 91 bin 250 TL'dir. Çalışmanın başta Akhisar Mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah en kısa sürede yol yapımını tamamlayarak bu alanı hizmete almak istiyoruz" dedi.