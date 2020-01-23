Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi - Son Dakika

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Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi
57 dakika önce
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (5)
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (5)
Son Dakika Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir