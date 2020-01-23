Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi - Son Dakika

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi

57 dakika önce

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (5)

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (5)

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi

Akhisar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi
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