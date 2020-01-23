Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (6) - Son Dakika

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Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (6)
24 dakika önce
YARDIM ÇADIRI KURULUYORMerkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğu evlerine giremedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
YARDIM ÇADIRI KURULUYOR
Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğu evlerine giremedi. Yöre halkı soğuk hava sebebiyle evlerine giremezken, belediynin girişimiyle Kızılay tarafından gönderilen çadırlar, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurulmaya başlandı. Ayrıca, Kızılay tarafından başta çorba olmak üzere temel gıdalar, mahalle halkına dağıtılmaya başlandı.
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