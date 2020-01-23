Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi - Son Dakika

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Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi
22 dakika önce
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (6)YARDIM ÇADIRI KURULUYORMerkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:47 Kaynak: DHA
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (6)
YARDIM ÇADIRI KURULUYOR
Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, soğuk hava sebebiyle belediye tarafından gönderilen çadır, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurulmaya başlandı. Ayrıca, mahalleliye Kızılay ekipleri tarafından başta çorba olmak üzere yemek dağıtıldı.
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