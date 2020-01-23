Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (6) - Son Dakika

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Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (6)
21 dakika önce
YARDIM ÇADIRI KURULUYORMerkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, soğuk hava sebebiyle belediye tarafından gönderilen çadır, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurulmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:48 Kaynak: DHA
YARDIM ÇADIRI KURULUYOR
Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, soğuk hava sebebiyle belediye tarafından gönderilen çadır, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurulmaya başlandı. Ayrıca, mahalleliye Kızılay ekipleri tarafından başta çorba olmak üzere yemek su dağıtıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Çorba dağıtılırken görüntü
-Çadır kurulumundan görüntü
Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,
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