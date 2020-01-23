Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (6) - Son Dakika

YARDIM ÇADIRI KURULUYOR

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, soğuk hava sebebiyle belediye tarafından gönderilen çadır, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurulmaya başlandı. Ayrıca, mahalleliye Kızılay ekipleri tarafından başta çorba olmak üzere yemek su dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çorba dağıtılırken görüntü

-Çadır kurulumundan görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,