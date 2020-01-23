Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7) - Son Dakika

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7)

1 saat önce

ARTÇILAR DEVAM EDİYORMerkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, artçılar devam ediyor.

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7), System.String[]

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, artçılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı daha kaydedildi.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

aber-Kamera: Halil İbrahim Karabıyık - Cemil Seval, Tolga Tahçı/ AKHİSAR(Manisa),


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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:00 Kaynak: DHA
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