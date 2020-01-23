Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7) - Son Dakika

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Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7)
47 dakika önce
ARTÇILAR DEVAM EDİYORMerkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, artçılar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:25 Kaynak: DHA
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, artçılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı daha kaydedildi.
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