Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi - Son Dakika

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi

6 saat önce

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7)

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7)

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi

Akhisar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
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