Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem çubuk'ta da hissedildi - Son Dakika

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Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem çubuk'ta da hissedildi
6 saat önce
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem Çubuk'ta da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem Çubuk'ta da hissedildi
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