Akhisar Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda zanlı gözaltına alınırken operasyonlarda toplam 36,75 gram bonzai, 438,56 gram esrar, 105 adet ekstasy...

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda zanlı gözaltına alınırken operasyonlarda toplam 36,75 gram bonzai, 438,56 gram esrar, 105 adet ekstasy hap ve 2 adet lyrica hap ele geçirildi.



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan projeli çalışmalar kapsamında önce Akhisar'da 19 şahıs gözaltına alındı ardından da Akhisar merkezli Manisa ve İzmir'de 23 adrese yapılan eş zamanlı uyuşturucu madde operasyonunda haklarında soruşturma başlatılan 20 şüpheliden 18'i yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.



2 şahıs kişi tutuklandı 31 şüpheliye işlem yapıldı



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan projeli çalışmalar kapsamında, Akhisar merkezinde delillendirme amaçlı 19 ara yakalama yapılmış, bu ara yakalamalarda toplamda 31,93 gram gelen sentetik kannobinoid (bonzai), 404,21 gram gelen esrar, 105 adet ekstasy hap ele geçirilmiş, daha önce yakalaması yapılan şüphelilerden F.T. ile E.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, yapılan yakalamalarda kullanmak için uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 31 şüpheli şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılmıştır" denildi.



3 şehirde eş zamanlı operasyon



Savcılık tarafından yapılan açıklamada ayrıca 7 Ocak tarihinde Manisa Merkezde 7, İzmir'de 5, Akhisar'da 11 toplamda 23 adrese de operasyon yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan aramalar neticesinde 4,82 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 34,35 gram esrar, 2 adet lyrica hap ele geçirilmiş, hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan soruşturma başlatılan 20 şüpheliden 18 şahıs yakalanmıştır. Soruşturmaya halen devam edilmektedir. Akhisar halkının sağlık, huzur ve güvenliği için suç ve suçlular ile mücadelemiz aralıksız devam edecektir." - MANİSA

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