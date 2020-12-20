Akhisar mezarlığının yeni gömü alanlarına yollar yapıldı - Son Dakika

Akhisar mezarlığının yeni gömü alanlarına yollar yapıldı

20.12.2020 15:21
Akhisar mezarlığının yeni gömü alanlarına yollar yapıldı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi merkez mezarlığında gömüye açılan yeni yerlerin yol çalışmalarını noktalama aşamasına geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi merkez mezarlığında gömüye açılan yeni yerlerin yol çalışmalarını noktalama aşamasına geldi. 10 bin 500 metrekare kilit parke ve 2 bin 250 metre bordür döşemesinin yapıldığı Akhisar Merkez Mezarlığı'nın yeni yollarının kısa süre içerisinde hizmete sunulacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Mezarlıklar Dairesi Başkanı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri ve MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal ile birlikte Akhisar Merkez Mezarlığı'nda kilit parke ve bordür döşeme çalışmalarını inceledi.

"Çalışmalarımız bitmek üzere"

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Akhisar ilçemizde, merkez mezarlığında gömüye açılan yeni yerde kilit parke çalışmalarımızı tamamladık. Burada önce MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu hatları döşendi, çeşme yerleri bırakıldı. Sonrasında biz parke çalışmalarına başladık. Toplamda 10 bin 500 metrekare kilit parke döşedik. Aynı zamanda 2 bin 250 metre bordürü de döşedik. Çalışmalarımız, noktalanma aşamasında. 1-2 gün içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, "Meclis üyesi olarak, yapılan çalışmalardan memnunuz. Yapılan işleri inceledik, gördük. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, Genel Sekreter Yardımcımız Ali Öztozlu'ya, Daire Başkanlarımıza, ekiplere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal da, "Çalışmalardan dolayı başta Cengiz Başkanımız olmak üzere, Fen İşleri Dairesi Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce, vatandaşlarımız burada zorluk çekiyordu. Yerler, çamur oluyordu. Şimdi binlerce metrekare kilit parkesi döşenmiş, çok daha güzel olmuş. Çeşmeler için su hatlarının hazırlandığını görüyoruz. Aydınlatma yapılacağı bilgisini aldık. Hayırlısı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Akhisar mezarlığının yeni gömü alanlarına yollar yapıldı
Akhisar mezarlığının yeni gömü alanlarına yollar yapıldı
Akhisar mezarlığının yeni gömü alanlarına yollar yapıldı
Akhisar mezarlığının yeni gömü alanlarına yollar yapıldı
Akhisar mezarlığının yeni gömü alanlarına yollar yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar mezarlığının yeni gömü alanlarına yollar yapıldı - Son Dakika


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