Son Dakika Haberleri: Akhisar Müftüsü, Ülkü Ocaklarının Misafiri Oldu

Akhisar Müftüsü, Ülkü Ocaklarının Misafiri Oldu

1 saat önce

Her hafta perşembe günleri farklı bir etkinlik düzenleyen Akhisar Ülkü Ocakları bu hafta Akhisar İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu'nu ağırladı.

Akhisar Müftüsü, Ülkü Ocaklarının Misafiri Oldu, System.String[]
Her hafta perşembe günleri farklı bir etkinlik düzenleyen Akhisar Ülkü Ocakları bu hafta Akhisar İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu'nu ağırladı. Müftü Türkmenoğlu etkinlikte, İslam'ı doğru kaynaklardan öğrenmenin önemine dikkat çekti.

Akhisar İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu Akhisar Ülkü Ocakları Başkanı Adem Duran'ın davetiyle ocağa gelen misafirlerle sohbet etti.

Akhisar Ülkü Ocakları Başkanı Adem Duran ocakların asli maksadına uygun şekilde eğitim ve kültür faaliyetlerine ağırlık verdiğini bu sebeple azami gayret gösterdiklerini belirtti. Bu maksatla perşembe akşamları sohbet, seminer gibi faaliyetlere zaman ayırdıklarını bildiren Başkan Duran, bu haftaki etkinlikte Akhisar İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu'nu misafir etmekten mutlu olduğunu aktardı.

Müftü Türkmenoğlu ise bir kısmı soru cevaplı interaktif şekilde geçen sohbetin ana temasında İslam düşmanlarının Müslüman kılığına girerek Müslümanları aldatmaya çalıştığını, bu tür zararlı kişilerden ve onların yayınlarından korunmak gerektiği ifade etti. Doğru bir itikada sahip olmak için Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberimize tabi olmanın lüzumundan bahseden Türkmenoğlu İslam'ı doğru kaynaklardan öğrenmenin mühim olduğu belirtti. Müftü Türkmenoğlu, öğrenilmesi gereken bilgileri ihtiva eden ve doğru kaynakları referans alan ilmihal kitabını okumanın önemine işaret etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:24 Kaynak: İHA

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