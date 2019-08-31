Son Dakika Haberleri: Akhisar Nostalji Futbol Turnuvası sona erdi
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Akhisar Nostalji Futbol Turnuvası sona erdi

3 saat önce

Akhisar Belediyesinin Akhisar Kültür ve Spor Şenliği kapsamında şehrin futbol takımlarına katkı sağlamış futbolcular adına düzenlediği nostalji futbol turnuvası sona erdi.

Akhisar Nostalji Futbol Turnuvası sona erdi, System.String[]

Akhisar Belediyesinin Akhisar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Şenliği kapsamında şehrin futbol takımlarına katkı sağlamış futbolcular adına düzenlediği nostalji futbol turnuvası sona erdi.


Akhisar Belediye Meclisi Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından yürütülen Akhisar Belediyesi 1. Nostalji Futbol Turnuvası final maçı Akhisar Şehir Stadyumunda yapıldı. Turnuvanın üçüncülük maçında Karabulut spor, Yıldızspor'u berabere biten normal sürenin ardından seri penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup etmeyi başardı. Final maçında ise Sanayi Güneş Spor ile Yıldız Gençlik Spor karşı karşıya geldi. Müsabaka sonunda rakibini 6-1 yenen Sanayi Güneş Spor turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupalarını Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu takdim ederek takımları tebrik etti.


Akhisar'da spor bilincini aşılamak için turnuvayı düzenlediklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, "Akhisarlı futbol severlere geçmişi yaşatmak amacı ile yapılması planlanan turnuvada ayrıca yetişmekte olan nesle spor bilinci ve alışkanlığını kazandırmaktı. 1. Nostalji Futbol Turnuvası özellikle mahallelerde gayrifedere futbol takımlarında futbol oynamış ve hakkın rahmetine kavuşmuş tüm futbolcular anısına yapıldı" dedi. - MANİSA

Akhisar, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
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