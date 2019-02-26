Son Dakika Haberleri: Akhisar Organize Sanayi'den Ambulans Bağışı

Akhisar Organize Sanayi'den Ambulans Bağışı

2 saat önce

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere ambulans bağışında bulundu.

Akhisar Organize Sanayi'den Ambulans Bağışı, System.String[]

Konu hakkında bilgi veren Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip YEMENİCİ; 15 Ağustos 2018 tarihinde Manisa Valiliği'nde Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ile ambulans ve ambulansın konuşlanacağı istasyonun inşası konusunda protokol imzalandığını ambulansın 25.02.2019 tarihi itibari ile teslim alındığını ve istasyon inşaatının da tamamlandığını belirti.Akhisar Organize Sanayi'nin geniş yapılanması sebebiyle böyle bir istasyona ihtiyacı olduğunu, yapılan bağışla Akhisar'daki acil sağlık hizmetleri ambulansı filolarının daha da güçlendiğini ifade etti. Dr. Yemenici ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği politikalar ile son 16 yılda acil sağlık hizmetlerinin dünyaya örnek teşkil edecek duruma geldiğine dikkat çekerek, bu hizmetlerin daha da genişletilmesi için Manisa'da olanca güçleriyle tüm paydaşlarla çalışmalarına hız verdiklerini vurguladı.

25.02.2019 tarihinde düzenlenen ambulans teslim törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı, Başkan Vekili Aydın Özsoy, Bölge Müdürü Mete Demir, Üyeler Hüseyin Al, Şelomo Levi, Mustafa Gürkan Kubilay, İsmail Hakkı Baç, Mustafa Ataman, Başkan Dr. Mustafa Tokmak, Akhisar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selin Köksal, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Suat Özçevikel ile İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuz Kaan Pak katıldı.

Tören sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Necip YEMENİCİ bağışta bulunan Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:13 Kaynak: Bültenler

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