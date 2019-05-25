Son Dakika Haberleri: Akhisar OSB'de 3. Genel Kurulu gerçekleştirildi

Akhisar OSB'de 3. Genel Kurulu gerçekleştirildi

2 saat önce

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Akhisar OSB'de 3. Genel Kurulu gerçekleştirildi, System.String[]
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Akhisar OSB Genel Kurul Toplantısı Akhisar Belediyesi Meclis Salonunda yatırımcılarının katılımıyla yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri Cafer Pektaş ve Faruk Bektaş denetiminde başlayan toplantıda Bölge Müdürü Mete Demir'in açılış konuşması sonrası Divan Kurulu Başkanlığı'na Ufuk Merde seçildi. Genel Kurul Toplantısında 2018 yılı bütçesi, 2019 gececi bütçeleri kabul edildi. OSB Başkanı Ali Çınarlı ve yönetim kurulu ile denetimi kurulu üyeleri ibra edildi.

OSB Başkanı Ali Çınarlı tarafından yapılan konuşmada 2018 yılında organize sanayi bölgesinde yapılan yatırımlar ve 2019 yılında yapılması planlanan faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi. Çınarlı ayrıca OSB'nin güney kısmında bulunan mera alanının OSB'ye katılması ile ilgili işlemlere başlanılması için genel kuruldan yetki talep etti. OSB ile ilgili iş ve işlemlerle ilgili olarak da talep edilen yetkiler genel kurul üyelerinin oy birliği kabul edildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:17 Kaynak: İHA
Ekonomi
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