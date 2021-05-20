Akhisar OSB İtfaiye'de işler yolunda - Son Dakika

İtfaiye binasını inceleyen ve araçların durumunu denetleyen Daire Başkanı inal, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vatandaşların güveni ve huzuru için 7 gün 24 saat görev başında bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da, sık sık itfaiye birimlerine ziyarette bulunarak, bina, araç ve ekipmanların durumunu denetliyor, personelin istekleri ve taleplerini yerinde dinliyor. Bu kapsamda İnal, şube müdürleriyle birlikte Akhisar OSB İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle kazandırılan itfaiye binasında incelemelerde bulunan Daire Başkanı Gürhan İnal, araçların durumunu da denetledi. Personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen İnal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin görev başında olduklarını söyledi.