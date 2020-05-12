Akhisar potada karara saygılı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'tan beri durdurulan tüm ligleri bu sezon için küme düşmeyi kaldırarak şampiyon ilan etmeyip sonlandırma kararı alırken Türkiye Basketbol Ligi'nde yer alan Akhisar Belediye Basketbol'da başkan Alper Ayan, kararı saygı duyduklarını açıkladı. Ligde 24 hafta sonunda Play-Off hattında 5'inci sırada yer alan yeşil-siyahlılarda Başkan Ayan, "Pandemi döneminde TBF'nin aldığı karara saygı duyuyoruz. Önceliğimiz insanların sağlığı. Sağlık her şeyden önemli, ondan sonrasında spor geliyor. Sezonun devam etme olasılığına karşı biz takım olarak tüm hazırlıklarımızı yapmıştık ve iddiamızı koruyorduk. Sezonun sonunda da başarılı olacağımıza emindik. Fakat bu olağanüstü şartlardan dolayı alınan karar sonrasında bizim bu ihtimalimiz seneye kalmış oldu. Yapacak bir şey yok. Alınan karara saygılıyız. Artık önümüze bakacağız" dedi

Takımdaki oyuncuların mevcut kontrat durumları ile ilgili olarak konuşan Ayan, "Takımımızdaki oyuncuların sözleşmeleri zaten 1 yıllıktı. Sezon bitmiş olduğu için haliyle sözleşmeler de bitmiş oldu. Oyuncularla tekrar masaya oturmak için çok erken. Hocamız, genel menajerimiz, yönetimimiz hep beraber bunun kararını vereceğiz" diye konuştu. Önümüzdeki sezon için teknik heyetin korunup korunmayacağı hususu üzerine ise Alper Ayan, "Teknik heyetimizle devam ediyoruz. Sözleşmelerimiz devam ediyor. Kendileriyle çalıştığımız için de memnunuz. Yeni sezonu birlikte planlayacağız" şeklinde konuştu. Ayan, taraftara, şehre ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya basketbola gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

- Akhisar