Akhisar potada Seawright'ı aldı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi isim ve yönetim değişikliğine giderek antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getiren Akhisar Belediye Basketbol, uzun forvet Kahiem Seawright'ı transfer etti.

Özhan Çıvgın yönetiminde daha önce Büyükçekmece'de 4 sezon forma giyen 33 yasında, 2.03 boyundaki oyuncu, geçen yılı İsrail'de Hapoel Afula'da geçirdi.