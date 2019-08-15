Son Dakika Haberleri: Akhisar potada Seawright'ı aldı
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Akhisar potada Seawright'ı aldı

1 saat önce

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi isim ve yönetim değişikliğine giderek antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getiren Akhisar Belediye Basketbol, uzun forvet Kahiem Seawright'ı transfer etti.

Akhisar potada Seawright'ı aldı, System.String[]

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi isim ve yönetim değişikliğine giderek antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getiren Akhisar Belediye Basketbol, uzun forvet Kahiem Seawright'ı transfer etti.
Özhan Çıvgın yönetiminde daha önce Büyükçekmece'de 4 sezon forma giyen 33 yasında, 2.03 boyundaki oyuncu, geçen yılı İsrail'de Hapoel Afula'da geçirdi.


basketbol, Akhisar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:47 Kaynak: DHA
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