Son Dakika Haberleri: Akhisar potada Seawright'ı aldı! | Transfer haberleri...
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Akhisar potada Seawright'ı aldı! | Transfer haberleri...

1 saat önce

Özhan Çıvgın yönetiminde daha önce Büyükçekmece'de 4 sezon forma giyen 33 yaşında, 2.03 boyundaki Kahiem Seawright, geçen yılı İsrail'de Hapoel Afula'da geçirdi.

Akhisar potada Seawright'ı aldı! | Transfer haberleri..., System.String[]
Özhan Çıvgın yönetiminde daha önce Büyükçekmece'de 4 sezon forma giyen 33 yaşında, 2.03 boyundaki Kahiem Seawright, geçen yılı İsrail'de Hapoel Afula'da geçirdi.

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Büyükçekmece, İsrail, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:17 
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