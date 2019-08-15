Akhisar potada Seawright'ı aldı! | Transfer haberleri...
1 saat önce
Özhan Çıvgın yönetiminde daha önce Büyükçekmece'de 4 sezon forma giyen 33 yaşında, 2.03 boyundaki Kahiem Seawright, geçen yılı İsrail'de Hapoel Afula'da geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:17
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