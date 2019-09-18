Son Dakika Haberleri: Akhisar potada Süper Lig yolunda
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Akhisar potada Süper Lig yolunda

11 dakika önce

Sezon öncesi Akhisar Belediyesi öncülüğünde isim değişikliğine giderek iddialı bir kadro kuran yeşil-siyahlılar, Süper Lig'den çekilmesi kesinlik kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yetkilileriyle pazarlıkta son aşamaya geldi.

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Sezon öncesi Akhisar Belediyesi öncülüğünde isim değişikliğine giderek iddialı bir kadro kuran yeşil-siyahlılar, Süper Lig'den çekilmesi kesinlik kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yetkilileriyle pazarlıkta son aşamaya geldi.


İstanbul BŞB'nin Süper Lig'deki yarışmacı haklarını devralmayı teklif eden Akhisar, kulübün borçlarının bir kısmını da üstlenecek. Taraflar kesin olarak anlaştığı takdirde Basketbol Federasyonu da onay verirse Akhisar, İstanbul BŞB'nin yerine Süper Lig'e katılacak. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.


Futbol takımı Akhisarspor'un geçen sezon Süper Lig'den düşmesine üzülen ilçede devir sonuçlandığı takdirde bu kez basketbol takımı en üst ligde yer alacak.


Kadrosuna TBL statüsü gereği 2 yabancı katan Akhisar Belediye Basketbol, İstanbul BŞB'nin yerine Süper Lig'e alınırsa hızla takviye arayışına girişecek.


Sezonun 27 Eylül'de başlayacağı Süper Lig'e günler kala ilçedeki Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nu lig kriterlerine getirmesi zor olan Akhisar'ın, maçlarını Manisa'da oynaması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar, sezon öncesi genel menajerlik görevine Emre Ekim, antrenörlük görevine ise yıllardır Süper Lig'de çalışan Özhan Çıvgın'ı getirmişti.

basketbol, İstanbul, Akhisar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:35 
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