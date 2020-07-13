Akhisar potada tamam gibi
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi Özhan Çıvgın'ın istifasıyla antrenörlük görevine Levent Demirci'yi getiren Akhisar Belediye Basket, üst üste hamlelerle kadrosunu büyük oranda şekillendirdi.
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi Özhan Çıvgın'ın istifasıyla antrenörlük görevine Levent Demirci'yi getiren Akhisar Belediye Basket, üst üste hamlelerle kadrosunu büyük oranda şekillendirdi. Geçen sezondan Ömer Sancaklı'yla yoluna devam eden Akhisar, dış transferde Gemlik Basketbol'dan Gökhan Akkoyun, Yalova'dan İlker Tunalı ve Deniz Genç, Anadolu Basket'ten Berkay Kansu, Ege Üniversitesi'nden Can Urşan, Balıkeser BŞB'den Fatih Kızılca ve Marvin Jefferson, Afyon Belediyespor'dan Doğukan Şanlı'yı kadrosuna kattı. Akhisar Belediye Basket, kısa bir yabancı ve 2 genç yerli oyuncu daha alarak takımı tamamlamayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:33 Kaynak: DHA
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