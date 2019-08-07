Son Dakika Haberleri: Akhisar potasında imzalar sürüyor
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Akhisar potasında imzalar sürüyor

1 saat önce

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi isim değişikliğine giden Akhisar Belediye Basketbol'da transfer harekatı devam ediyor.

Akhisar potasında imzalar sürüyor, System.String[]

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi isim değişikliğine giden Akhisar Belediye Basketbol'da transfer harekatı devam ediyor. Antrenörlük görevine son olarak Süper Lig'de Pınar Karşıyaka'yı çalıştıran Özhan Çıvgın, genel menajerlik görevine ise Emre Ekim'i getiren yeşil-siyahlılar, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'den 25 yaşındaki guard Merthan Mutlu'yu renklerine bağladı. Akhisar, daha önce iç transferde Ömer Sancaklı, dış transferde ise Sercan Topçu, Hazer Avcı, Can Özcan ve Uğurcan Aksoy'la anlaştı.


basketbol, Akhisar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:21 Kaynak: DHA
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