Akhisar Ring Yolu'ndaki çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Akhisar Ring Yolu'ndaki çalışmalar devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar ilçesinde yapımı devam eden Ring Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Akhisar Ring Yolu'ndaki çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar ilçesinde yapımı devam eden Ring Yolu'nda incelemelerde bulundu. Öztozlu, Ring Yolu'nun Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bin 200 metrelik kısmın prestij cadde projesi kapsamında yapıldığını aktarırken, çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

Prestij cadde projesi kapsamında imalatları süren Ring Yolu'nda yapılan incelemeler esnasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek, Atatürk Mahallesi Muhtarı Nurhan Bozel ve mahalle halkı eşlik etti. Ring Yolu'nun teknik detayları hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Ring Yolu'nun bin 200 metrelik kısmında yaklaşık bir ay önce çalışmalarımıza başladık. Burada, 36 bin metrekare parke taşı döşemesi yapacağız. Orta refüj ve kaldırımlarda da yaklaşık 150 adet aydınlatma direği ile güzel bir prestij caddesini Akhisar ilçesine kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da "Teknik ziyarette bizlere eşlik eden muhtarımıza ve azalarına teşekkür ediyorum. Halk da coşkulu bir şekilde bize katıldı. Uzun süreden beri bekliyordu bu yol. İmara yeni açılmış yeni yerleşim olduğu bir bulvar burası. Buraya güzel bir prestij cadde kazandıracağız. Bunun memnuniyeti var. Kamulaştırmaları ile beraber bin 200 metre uzunluğunda, orta refüjü, otoparkı, kaldırımları, aydınlatmaları ile güzel bir cadde olacak. MASKİ, kanalizasyon yağmursuyu ve içme suyu altyapı çalışmalarını halletmişti. Cengiz başkanımızın talimatı ile önce altyapı ile ilgili bütün eksiklikler giderilince projeye başlıyoruz. Vatandaşın parasının heba olmaması için tekrar tekrar açılıp kapanmaması için buranın bütün altyapısı tamamlandı. Sağlıklı ve güzel olması için özenli çalışıyoruz. Muhtarımızın da bazı istekleri oldu, onları da değerlendirip yerine getireceğiz. Diğer ilçelerde de örnek olacak bir prestij cadde olacak. Vatandaşın ilgisi ve memnuniyeti, başkanımıza da teşekkür etmeleri bizleri ayrıca mutlu etti. Çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız çalışmalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Atatürk Mahallesi Muhtarı Nurhan Bozel, "Bu yol bizim büyük bir sıkıntıydı. Mahalle halkımız toz toprak içindeydi. Senelerdir, bunun çilesini çektiler. İnşallah bu kıştan itibaren çok rahat edeceklerini düşünüyorum ve güzel bir proje olduğunu ağaçlandırmaların yapılabileceğini öğrendik bugün. Çok güzel bir proje oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Atatürk Mahallesi sakini Fatih Yaman ise "Başkanımıza teşekkür ediyorum öncelikle. 3 yıldır toz toprak içindeydik. Mahallemizde, örnek bir çalışma yapılıyor. Yolumuz çok büyük ve emek isteyen bir yol. Bunca bütçe ayırıp, yaptıkları çalışma dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Mahalle halkımız rahat bir nefes aldı" şeklinde konuştu.

Atatürk Mahallesi Muhtar Azası Hüsamettin Şentürk de "Halkımız çalışmalardan memnun. Bizim de yetkililerden bazı isteklerimiz oldu. Bizim istediğimiz şekilde proje geliştiriliyor. Örnek olacak bir proje. Halkımız uzun süredir burada sıkıntı çekiyordu. Yolun, altyapısı yapıldı, üstyapı çalışmaları devam ediyor. Güzel bir proje olacağına inanıyoruz. Cengiz Ergün Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir'den Akhisar Belediyesine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar Ring Yolu'nda devam eden prestij cadde çalışmalarını yerinde incelemek üzere gittiği Akhisar ilçesinde belediye başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti. Ali Öztozlu, Akhisar itfaiye noktasındaki yer tahsisindeki desteklerinden dolayı ve Ring Yolu'nda gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmalarındaki yardımlarından dolayı Dutlulu'ya teşekkür ederek sözlerine başladı. Büyükşehir ilçe ayrımı gözetmeden hizmetlerin Akhisar halkına yapıldığını ifade eden Öztozlu, ortak projelerin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Ziyarette Atatürk Mahallesinde yeni yerleşim yerlerinde yapımı devam eden Ring Yolu prestij cadde çalışmaları konuşuldu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti. - MANİSA

Sekreter, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 03:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar Ring Yolu'ndaki çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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