Akhisar ring yolunda üst yapı çalışması devam ediyor - Son Dakika

Akhisar ring yolunda üst yapı çalışması devam ediyor

Akhisar ilçesini çevreleyen ring yolunda yenileme çalışmasına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez mevcut güzergahta yaklaşık 1 kilometrelik kilit parke döşemesine başladı.

Akhisar ilçesini çevreleyen ring yolunda yenileme çalışmasına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez mevcut güzergahta yaklaşık 1 kilometrelik kilit parke döşemesine başladı. Yürütülen çalışmaları inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, üst yapı çalışmasının ardından, mevcut güzergahta aydınlatma çalışması yapılacağını da dile getirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ring yolunda yaklaşık 1 kilometrelik üst yapı çalışmasına başladı. Üst yapı çalışmasının ardından, aydınlatma çalışması da yapılacak olan alanda Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, incelemede bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından, ring yolunda geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 40 bin metre kare kilit parke, 7 bin metre kare de bordür döşemesi yapılmıştı. Çalışmaların devamında, Ring yolunda ekiplerimiz yaklaşık 1 kilometrelik kilit parke döşemesine başladı. 30 metre genişliğindeki yolda üst yapı çalışmasının ardından aydınlatma çalışması da yapılacak" dedi. - MANİSA

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar ring yolunda üst yapı çalışması devam ediyor - Son Dakika
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