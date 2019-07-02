“Akhisar Şeker Fabrikası ihalesi sonuçlandırılmalı”
16 dakika önce
Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, Manisa Akhisar Şeker Fabrikası özelleştirme ihalesi sonuçlandırılmadığı için ihaleye katılan firmaların büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:58
Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu
, Manisa Akhisar
Şeker Fabrikası özelleştirme ihalesi sonuçlandırılmadığı için ihaleye katılan firmaların büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.
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