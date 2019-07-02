Son Dakika Haberleri: “Akhisar Şeker Fabrikası ihalesi sonuçlandırılmalı”
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“Akhisar Şeker Fabrikası ihalesi sonuçlandırılmalı”

16 dakika önce

Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, Manisa Akhisar Şeker Fabrikası özelleştirme ihalesi sonuçlandırılmadığı için ihaleye katılan firmaların büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

“Akhisar Şeker Fabrikası ihalesi sonuçlandırılmalı”, System.String[]
Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, Manisa Akhisar Şeker Fabrikası özelleştirme ihalesi sonuçlandırılmadığı için ihaleye katılan firmaların büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:58 
Ali Fatinoğlu, Akhisar, Ekonomi
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