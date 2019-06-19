Akhisar Seyitahmet İçme Suyu Tesisi'ne inceleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, Akhisar ilçesini ziyaret etti.

Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve MASKİ İlçe Şefi Serdar Özgedik ile ilçedeki çalışmalar hakkında görüşen Daire Başkanı Anaç, ardından Seyitahmet İçme Suyu Tesisi'ne geçti. İlçe Şefi Özgedik ve dairede görevli teknik personel ile birlikte tesisi gezen Anaç, içme suyu sondajlarına enerji sağlayan pompalar ve diğer sistemlerle ilgili incelemelerde bulundu. Sıcaklıkların artış gösterdiği yaz ayları öncesinde rutin kontrollerin hassasiyetle yapıldığını belirten Anaç, "Vatandaşlarımızın yaz mevsiminde su sıkıntısı çekmesini önlemek amacıyla ilimiz genelinde çalışmalarımız sürüyor. Olası arızaların bu teknik incelemeler sayesinde tespiti de daha mümkün hale geliyor ve böylelikle mağduriyet oluşması engelleniyor. Hizmet kalitemizi daha da yükseltmek amacıyla sahada gece gündüz demeden mesaimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.