Akhisar TOKİ Zeytinkent ilkokulu bahar şenlikleri yapıldı - Son Dakika
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Akhisar TOKİ Zeytinkent ilkokulu bahar şenlikleri yapıldı

Akhisar TOKİ Zeytinkent ilkokulu bahar şenlikleri yapıldı

02.06.2022 14:19

Akhisar TOKİ Zeytinkent İlkokulu Bahar şenlikleri kapsamında bilgi yarışması, Anne - Çocuk oyunları ve Zeka oyunları yarışmaları düzenlendi.

3. Geleneksel yemek yarışması sonucunda dereceye girenlere ödülleri Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya,İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, İlçe Sağlık Müdürü Öznur Bambal, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katıldığı ödül töreninde takdim edildi.

Bilgi yarışması okulun dördüncü sınıflar arasında yapıldı ve ilk üçe girenlere madalyaları verildi. Anne- çocuk oyunlarında anne ile çocuk birlikte çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendiler. Kazanan öğrencilere hediyeleri verildi.

Zeka oyunlarında sınıflar arası turnuva yapılıp dereceye girenler madalyalarını aldılar. 21 Öğrencivelisinin katılım gösterdiği yemek yarışmasında içli köfte kategorisinde Zeliha Turgut, yaprak sarma kategorisinde Özlem Karadumanve irmik helvası kategorisinde Leyla Akgüçbirinci oldu.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Akhisar TOKİ Zeytinkent ilkokulu bahar şenlikleri yapıldı - Son Dakika


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