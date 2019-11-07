Son Dakika Haberleri: Akhisarlı Bisikletçiler Lösemili Çocuklar için pedal çevirdi
Son Dakika Güncel Akhisarlı Bisikletçiler Lösemili Çocuklar için pedal çevirdi

Akhisarlı Bisikletçiler Lösemili Çocuklar için pedal çevirdi

7 saat önce

Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü tarafından her çarşamba akşamı etkinlik düzenleyen Akhisarlı Bisikletçiler bu hafta löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak için pedal çevirdi.

Akhisarlı Bisikletçiler Lösemili Çocuklar için pedal çevirdi, System.String[]

Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü tarafından her çarşamba akşamı etkinlik düzenleyen Akhisarlı Bisikletçiler bu hafta löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak için pedal çevirdi.


Dün akşam saat 20.30 sıralarından Akhisar Belediyesi önünden buluşan Akhisarlı Bisikletçiler löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlatabilmek amacıyla "Maskemi takarım farkındalık oluştururum" sloganı ile maskeleri ve turuncu balonları ile Akhisar sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Lösemili Çocuklar Haftası, minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadır. Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır, bu da umutları yeşerten bir olgudur. Mutluluk en önemli ilaçlardan birisidir, onları mutlu ederek ve onlara destek olarak bu hastalığı yenebileceklerini bilmeliyiz. Biliyoruz ki bu hastalıklarda en önemli tedavi moraldir. Tedavisi 3 yıl süren, bu süre içerisinde yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımızın ellerinden tutalım ve onları yalnız bırakmayalım" dedi. - MANİSA

Akhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:17:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarlı Bisikletçiler Lösemili Çocuklar için pedal çevirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]