Son Dakika Haberleri: Akhisarlı cikalleshi bu kez türkiye'ye rakip
Son Dakika Spor Akhisarlı cikalleshi bu kez türkiye'ye rakip

Akhisarlı cikalleshi bu kez türkiye'ye rakip

1 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da son haftaların formda golcüsü Sokol Cikalleshi, Arnavutluk Milli Takımı formasıyla bu kez ay-yıldızlı ekibimize rakip olacak.

Akhisarlı cikalleshi bu kez türkiye'ye rakip, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da son haftaların formda golcüsü Sokol Cikalleshi, Arnavutluk Milli Takımı formasıyla bu kez ay-yıldızlı ekibimize rakip olacak. A Milli Takım'ın lider olduğu 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda, geçen ay Arnavutluk Milli Takımı formasıyla Fransa ve İzlanda'ya gol atan Cikalleshi, 11 Ekim Cuma günü İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak maçta ay-yıldızlılara karşı mücadele edecek.

Cikalleshi, Arnavutluk kadrosuna Türkiye'den tek futbolcu olarak çağrıldı. Kulübü Akhisarspor'da sezon başında ve ligin ilk 3 maçında kadro dışı olan Cikalleshi, buna rağmen davet edildiği milli takımda 2 maçta 2 gol atmıştı. Arnavut yıldız, Akhisarspor'a dönüşünde TFF 1'inci Lig'deki son 4 maçı 4 golle geçti. Grup elemelerinde milliler 6 maçta 5 galibiyet alırken; Arnavutluk ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar Arnavutluk'la grupta 22 Mart'ta deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Arnavutluk, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İran Dışişleri: Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir operasyonuna karşıyız
Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif! Ekonomi tehdidinden önce Trump'tan 'müttefikimiz Türkiye' retweeti Kılıçdaroğlu, Trump'ın sözleri üzerinden iktidara yüklendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:08:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarlı cikalleshi bu kez türkiye'ye rakip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]