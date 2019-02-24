Son Dakika Haberleri: Akhisarlı Gazi Ahmet Akgül Son Yolculuğuna Uğurlandı

Akhisarlı Gazi Ahmet Akgül Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Akhisarlı Kore Gazisi 88 yaşındaki Ahmet Akgül, dün gece yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Seyitahmet Mahallesindeki evinde hayatını kaybetti.

Akhisarlı Gazi Ahmet Akgül Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Akhisarlı Kore Gazisi 88 yaşındaki Ahmet Akgül, dün gece yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Seyitahmet Mahallesindeki evinde hayatını kaybetti. Gazi Akgül düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Akhisar Reşatbey Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde bulunan Gayret Cemiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Ahmet Akgül Yeni Mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine Akhisar Kaymakam Vekili Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seyfi Türkan, Akhisar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Olcay Tekinay, Akhisar Gaziler Derneği Başkanı Gazi Suat Taryan ve gazilerden oluşan yönetim kurulu üyeleri, eş dost ve akrabaları katıldı.

Askeri törenin ardından merhum Ahmet Akgül'ün eşi Zahide Akgül, çocukları Seyfettin Akgül, Selahattin Akgül, Güzel Carık, Gönül Güneş ve Sevim Çelik taziyeleri kabul etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:17 Kaynak: İHA

Kore, Akhisar, Ahmet Akgül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Battal İlgezdi, Seçim Çalışmalarına Mola Verip Sokak Hayvanlarını Besledi Meteoroloji Uyardı: İstanbul'da Kar Yok, Yağmur Var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Demirtaş'ın Videosunu İzletti Vali Yerlikaya Duyurdu! İstanbul'da Okullar Yarın Tatil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 19:48:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarlı Gazi Ahmet Akgül Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]