Son Dakika Haberleri: Akhisarlı Gençlere Finansal Okur Yazarlık Eğitimi

Akhisarlı Gençlere Finansal Okur Yazarlık Eğitimi

2 saat önce

Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin organize ettiği, Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa Europe projesi ortaklığında "Paramı Yönetebiliyorum" isimli projenin toplantısı, Akhisar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Akhisarlı Gençlere Finansal Okur Yazarlık Eğitimi, System.String[]
Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin organize ettiği, Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa Europe projesi ortaklığında "Paramı Yönetebiliyorum" isimli projenin toplantısı, Akhisar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Paramı Yönetebiliyorum" isimli projenin toplantısı yapıldı. Eğitmen Beril Sarol tarafından verilen "Paramı Yönetebiliyorum" projesi kapsamında, gençlere finansal kavramlar öğretilerek, bütçe yönetimi ve kontrollü harcama konularında ipuçları verildi. Bu sayede gençlerin, hem paralarını yönettiği hem de geleceklerine olan güvenlerini artırdığı belirtildi.

Proje hakkında bilgi veren eğitmen Beril Sarol, "Paramı Yönetebiliyorum, 2009 yılından bu yana Visa Europe çatısı altında Türkiye'deki üye bankalarının destekleriyle, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği iş birliği ile yürütülmektedir. Proje ile Türkiye'de finansal okur yazarlığın pekiştirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bütçe yapma ve uygulama konusunda ipuçlarının akran eğitim modeliyle Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerle paylaşıldığı projede, birçok genç eğitim aldı. Eğitime katılan gençler, bir yandan finansal kavramları öğrenirken, diğer yandan zorunlu olan ve olmayan harcamalarını ayırt etmeyi, bütçeye yapıp ona göre yaşamayı öğreniyor ve artan oranlarda aylık harcamalarını takip ediyor. Paramı Yönetebiliyorum eğitimi sonrasında finansal kavramlar ve bütçeleme konularında bilgi artışı, gençlerin finansal davranış ve tutumlarını olumlu yönde etkiliyor" dedi.

Program sonunda Akhisar Kent Konseyi Gençlik Konseyi Başkanı Barış İçöz, anlatımlarından dolayı eğitmen Beril Sarol'a teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Kent Konseyi, Akhisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı

81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 14:06:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarlı Gençlere Finansal Okur Yazarlık Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]