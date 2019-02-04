Son Dakika Haberleri: Akhisarlı Motosikletçilere İleri Sürüş Eğitimi

Akhisarlı Motosikletçilere İleri Sürüş Eğitimi

1 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, motosiklet sürücülerine ileri sürüş eğitimi verildi.

Akhisarlı Motosikletçilere İleri Sürüş Eğitimi, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, motosiklet sürücülerine ileri sürüş eğitimi verildi.

Akhisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar Rides öncülüğünde motosiklet sürücülerine yönelik güvenli ve ileri sürüş eğitimi düzenlendi.

Sürücüler, teorik bilgilendirmenin ardından trafiğe kapalı piste motosiklet kontrolü, yavaş sürüş teknikleri, acil manevra ve fren teknikleri, yönlendirme ve viraj alma gibi konularında eğitim verildi.

Eğitimin ardından 120 sürücüye sertifika takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:19 Kaynak: AA

Manisa, Akhisar, Spor
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