Akhisarlı Motosikletçilere İleri Sürüş Eğitimi
1 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, motosiklet sürücülerine ileri sürüş eğitimi verildi.
Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde, motosiklet sürücülerine ileri sürüş eğitimi verildi.
Akhisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar Rides öncülüğünde motosiklet sürücülerine yönelik güvenli ve ileri sürüş eğitimi düzenlendi.
Sürücüler, teorik bilgilendirmenin ardından trafiğe kapalı piste motosiklet kontrolü, yavaş sürüş teknikleri, acil manevra ve fren teknikleri, yönlendirme ve viraj alma gibi konularında eğitim verildi.
Eğitimin ardından 120 sürücüye sertifika takdim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:19 Kaynak: AA
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