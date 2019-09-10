Akhisarlı öğrenciler artık daha güvende

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün verdiği müjdeli haberler sonrasında yol yapım çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'daki Göcek- Sarnıç ve Yayakırıldık hattını bağlayan 10 buçuk kilometrelik 1. kat sathi kaplama çalışmalarının sonuna geldi.

Vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Akhisar'daki Göcek, Sarnıç ve Yayakırıldık hattını bağlayan 10 buçuk kilometrelik 1. kat sathi kaplama çalışmalarının sonuna geldi. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, hem yapılan çalışmayı yerinde incelemek, hem de Akhisar mahalle muhtarları ile bir araya gelip istek ve talepleri dinlemek için Akhisar'a gitti. Yolda incelemelerde bulunan Daire Başkanı Aksoy'a muhtarlar da teşekkürlerini ilettiler.

MUHTARLAR MEMNUN

Akhisar'daki Göcek-Sarnıç ve Yayakırıldık hattını bağlayan bu yolu okula gitmek için çok fazla öğrencinin kullandığını belirten muhtarlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler. Göcek Mahalle Muhtarı Erol Kaya, "Tozdan çamurdan çok şikayetçiydik. Özellikle öğrencilerimiz okul yolunda çok toz toprağın içinde kalıyordu. Şimdi artık çocuklarımız temiz ve güvenli bir şekilde okullarına gidip geliyorlar. Cengiz Başkanımız çok büyük, Allah razı olsun kendisinden" dedi. Yayakırıldık Mahalle Muhtarı Mehmet Uludağ, "Bu hat çok kullanılan bir yol. Öğrenciler için çok iyi olacak ve güvenle okullarına gidip gelebilecekler. Bu yolu yaptığı için Başkanımız Cengiz Ergün'e ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi. Sarnıç Mahallesi Muhtarı Harun Doğan da, "Yol yapım çalışmaları çok güzel oldu. Kullanmaya başladık. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

MUHTARLARI DİNLEDİ