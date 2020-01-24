Akhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi - Son Dakika

Akhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi

6 saat önce

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen planetaryum (gezegen evi) vatandaşların hizmetine açıldı.

Akhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi, System.String[]

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen planetaryum (gezegen evi) vatandaşların hizmetine açıldı. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve tüm gök cisimlerinin görüntülerinin izlenebildiği gezegen evinde sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.


Her yaştan bireyin mutluluğu için insan odaklı çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi, ara tatilde öğrencileri planetaryum etkinliğinde buluşturdu. Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu fuaye alanında kurulan planetaryum çadırında öğrencilere uzay, galaksi, güneş sistemi, yıldızlar ve astronomi konuları ile ilgili filmler gösterildi. Gösteri ardından bu mutluluğu yaşayan çocuklar, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti. Etkinliğin 26 Ocak Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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