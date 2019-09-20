Akhisarlı protokol üyeleri gazilerle akşam yemeğinde buluştu

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Akhisar protokol üyeleri Akhisar Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı akşam yemeğinde gaziler ve aileleri ile buluştu.



Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Büyük Salon'unda düzenlenen akşam yemeği programına CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Meclis Üyeleri, komutanlar, daire müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.



Akşam yemeği programında tek tek gazilerle sohbet eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı konuşmada, "Bugün 19 Eylül. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını ortaya koyarak, Türk milletinin gönlünde eşsiz bir yere sahip olan fedakar ve kahraman gazilerimizin günü. Bundan tam 98 yıl önce, 19 Eylül 1921'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazilik' ünvanı verildi. Ardından da her yılın 19 Eylül'ü 'Gaziler Günü' olarak anılmaya başladı. Bu anlamlı güne ismini veren gazilerimizin hepsi büyük birer kahramandır.



Vatanı ve bayrağı için canlarını siper etmekten asla geri durmayan kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını asla unutmamalı, onlara şükranlarımızı sadece bir gün değil her gün sunmalıyız. Çünkü gazilerimiz, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Gazilerimizin 19 Eylül 'Gaziler Günü' nü kutluyor, vatanı için savaşan gazilerimizi ve şehitlerimizi şükranla anıyorum. Ebediyete uğurladığımız gazilerimize Allah'tan rahmet, aramızda bulunanlara ise sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyorum. İyi ki varsınız." dedi.



Ardından söz alan Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, "Vatanın bütünlüğü, devletin bekası, asil milletin huzur ve güvenliği için, yurt içinde ve sınır ötesinde; kutsal vazifelerini ifa ederken vatanı, milleti ve bayrağı için seve seve göğüslerini siper eden kahraman gazilerimiz, şanlı tarihimizin destansı sayfalarındaki ve milletimizin yüce gönlündeki en müstesna yerlerini almışlardır. Asırlardır 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışı içinde yürüdüğümüz ve arkamıza bakmadığımız bu yolda, vatana siper ettikleri canları, döktükleri mübarek kanlarıyla, bayrağımızın rengini soldurmayan gazilerimiz, kumaşı bayrak, toprağı vatan yapan kahramanlıklarıyla varlığımızın ve birliğimizin en değerli nişaneleri olmuşlardır. Emsalsiz fedakarlık ve kahramanlıkları ile rütbelerin en değerlilerinden birine ulaşan gözü pek silah arkadaşlarım, ulvi hizmetleriniz bizler tarafından daima saygıyla ve övgüyle anılacaktır. Gaziler günü vesilesiyle, başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, son dönemde terörle mücadelede yitirdiğimiz kahraman silah arkadaşlarımız, emniyet mensuplarımız, korucularımız olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anarken, tedavileri devam eden kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile bireylerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Gaziler Gününüz kutlu olsun" dedi. - MANİSA