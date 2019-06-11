Akhisarlı şehidin ismi okuduğu okula verildi

Tunceli
'de 7 yıl önce askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma
Er Mümin Koca'nın adı, Akhisar
ilçesinde okuduğu Akselendi
Ortaokuluna verildi.
Şehidin adının okula verilmesi nedeniyle düzenlenen törene katılan anne Hafize ve baba İsmail Koca
, törende duygulu anlar yaşadı.
Törende konuşan Manisa
Valisi Ahmet Deniz, şehitliğin Allah katında en üst mertebe olduğuna işaret ederek, "Şehitlik, peygamberlik makamından sonra en yüce makamdır. Anadolu coğrafyası gerçekten zor bir coğrafya. Bu coğrafyada ezan dinmesin bayrak inmesin diye şehadete yürüyen bu kahramanlar sayesinde buradayız. Onların hakkını hiçbir şekilde ödememiz mümkün değil." dedi.
Törene Vali Deniz'in yanı sıra, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin
, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu
, şehidin yakınları da katıldı.