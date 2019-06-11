Son Dakika Haberleri: Akhisarlı şehidin ismi okuduğu okula verildi
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Akhisarlı şehidin ismi okuduğu okula verildi

8 saat önce

Tunceli'de 7 yıl önce askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Er Mümin Koca'nın adı, Akhisar ilçesinde okuduğu Akselendi Ortaokuluna verildi.

Akhisarlı şehidin ismi okuduğu okula verildi, System.String[]
Tunceli'de 7 yıl önce askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Er Mümin Koca'nın adı, Akhisar ilçesinde okuduğu Akselendi Ortaokuluna verildi.
Şehidin adının okula verilmesi nedeniyle düzenlenen törene katılan anne Hafize ve baba İsmail Koca, törende duygulu anlar yaşadı.
Törende konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, şehitliğin Allah katında en üst mertebe olduğuna işaret ederek, "Şehitlik, peygamberlik makamından sonra en yüce makamdır. Anadolu coğrafyası gerçekten zor bir coğrafya. Bu coğrafyada ezan dinmesin bayrak inmesin diye şehadete yürüyen bu kahramanlar sayesinde buradayız. Onların hakkını hiçbir şekilde ödememiz mümkün değil." dedi.
Törene Vali Deniz'in yanı sıra, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehidin yakınları da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:16 Kaynak: AA
Tunceli, Akhisar, Güncel
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