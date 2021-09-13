Akhisarlı Üreticiler Su Sıkıntısı Çekmeyecek - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesi Çobanhasan Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu değerlendirilerek üreticiler için zirai ilaçlama makinelerinin ve tankerlerinin dolumu için tesis yapıldı.

Üreticilerin gelirlerine katkı sağlamak, üretimlerini sorunsuz ve sıkıntısız yapmalarına yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesi Çobanhasan Mahallesi'nde üreticilere yönelik zirai ilaçlama makinesi ve tankerler için su dolum tesisi yaparak hizmete sundu. Ekipler mevcut doğal kaynak suyunu kullanarak yaptıkları tesisi sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi için hazır hale getirdi.

"Boşa akan su Büyükşehirle değerlendirildi"

Akhisar Çobanhasan Sulama Kooperatifi Başkanı Yaşar Gürses, boşa akan suyun değerlendirilmesinden memnuniyetini ifade ederken, "Yapılan bu tesis ile boşa akan suyumuz değerlendirildi. Vatandaşlarımız bu sayede sıra beklemeden tankerlerini doldurup zeytin ağaçlarını ilaçlamada kullanacaklar. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Üreticiye desteğimiz devam edecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticiye olan desteklerinin devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, tarımsal üretimin devamlılığın sağlanması için kooperatif ve üreticilerimizin yanında olmaya ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.