Akhisarlı Üreticiye Büyükşehir Desteği - Son Dakika

Elektrik sisteminden isale hatlarına kadar detaylı bir şekilde yapılan bakım çalışmasıyla birlikte tesis daha verimli hale getirildi.

Bereketli topraklara sahip olan Manisa'da, tarım ve hayvancılığın gelişimi için üreticiye desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesi Gökçeahmet Mahallesinde yer alan tarımsal sulama tesisini bakıma aldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla, kırsal Kalkınmaya katkı sağlayacak, tarımda üretim, verimlilik ve su tasarrufu sağlayacak olan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Akhisar ilçemizde yer alan tarımsal sulama tesisinde yenileme çalışması yaparak, üreticilerimizin mağdur olmaması için yoğun çaba gösterdik. Yapılan yenileme çalışmasında pompa ve kademe grupları, elektrik panoları, enerji hatları terfi ve isale hatlarında vana, vantuz takılması ve hatlarda kayıp kaçakların önlenmesi için bakım onarım çalışması yapıldı" dedi.

"Su verimliliği iyileştirildi"

Usta, yıllar içinde yıpranan tesisin enerji ve su verimliliği yönünden de iyileştirildiğini belirterek, "Gökçeahmet Mahallesinde ağırlıklı olarak zeytinlik alanlardan oluşan yaklaşık 6000 dekar sahada sulama hizmeti vermeye başladık. 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmeye başlanan tesis Mülga İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştı. Tesiste tamamen damla sulama yöntemi ile sulama yapılmaktadır. Vahşi sulama denilen ve çok fazla su tüketimine sebep olan salma sulama yöntemine müsaade edilmemektedir. Yıllar içinde yıpranan tesis enerji ve su verimliliği yönünden de iyileştirilmiştir. Mahalledeki arazilerin sulama suyu yetersizliği çekmemesi için ilave su kaynağı tedarik edilmesi için de çalışmalara başlanmıştır" dedi.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Tesislerin bakım, onarım ve modernizasyonu ile enerji ve su verimliliği yönünde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının devam ettiğini belirten Usta, "Dünyada ve ülkemizde suyun % 70-75'lik kısmı tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Bu nedenle sulamada su tasarrufu büyük önem taşımaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak tesislerin bakım, onarım ve modernizasyonu ile enerji ve su verimliliği yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Eski salma sulama yapılan açık kanallı tesislerin kapalı siteme dönüştürülmesi için yeni projelerimizde hazırlanmaktadır. Üreticilerimizin damla sulama sistemlerine geçmeleri için sulama tesislerimizde gerekli altyapıyı oluşturuyoruz. Üreticilerimizi de su tasarrufu, salma (vahşi) sulamanın sakıncaları ve zararları, basınçlı sistemlere geçiş yapmaları konularında bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyoruz" dedi.