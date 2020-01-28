Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın ediyor - Son Dakika
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Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın ediyor

6 saat önce

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir hafta içinde ikinci büyük depremi yaşayan Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın etmeye başladı.

Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın ediyor, System.String[]

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir hafta içinde ikinci büyük depremi yaşayan Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın etmeye başladı.


Manisa'nın Akhisar ilçesi Ulu Cami Mahallesinde vatandaşlar 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremezken, belediye tarafından açıklanan acil toplanma alanlarına akın etmeye başladı. Ulu Cami Muhtarı Nesime Şakrak vatandaşları panik yapmamaları konusunda sık sık uyarırken yağmura aldırmadan toplanma alanlarına gelen vatandaşlar devam eden artçılar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını belirtti. 14.26'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sayısının da 41'e ulaştığı öğrenildi. - MANİSA

Karakurt, Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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