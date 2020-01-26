Akhisarlılar da elazığlı depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika

Akhisarlılar da Elazığlı depremzedeler için seferber oldu

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa'da 22 Ocak'ta 5.4'lük depremi yaşayan Akhisarlılar, yardım için seferber oldu. Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, "Destekler yağdı, birçok yardım elimize ulaştı. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı belediyemize bekliyoruz" dedi.

Manisa'da, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar ilçesi kırsal Musalar Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 5 metruk bina hasar görürken, 3 kişi hafif yaralandı, 1 kişi de panik atak geçirdi. Çok sayıda artçı sarsıntının olduğu Akhisar'da, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri yıkılanlar için seferber olundu. Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu'nun talimatı doğrultusunda sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. Akhisarlılar, kampanyayla birlikte Akhisar Belediyesi hizmet binasında belirlenen destek toplama merkezine akın etti. Toplanan yardımlar giyecek, gıda ve barınma kategorilerine ayrılarak, deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlenmeye başladı. Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini belirtip, deprem bölgesine bir TIR dolusu yardım malzemesini yarın öğle saatlerinde göndereceklerini söyledi.

'DESTEKLERİ BELEDİYEYE BEKLİYORUZ'

Musalar Mahallesi'nde meydana gelen ve Ege Bölgesi'nin birçok yerinde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından kriz masası oluşturup, Akhisar halkının ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, ilçede can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu kaydetti.

Elazığ'daki depremzedelere duyarsız kalamadıklarını da söyleyen Kayserili, "22 Ocak Çarşamba günü biz de üzücü bir deprem yaşadık. Allah'a şükür bizim bölgemizdeki depremde herhangi bir can kaybı yok. Binalarımızda, ufak tefek hasarlar var. Ama biliyorsunuz 2 gün sonra bu defa Elazığ'da yaşanan deprem hakikaten çok üzücüydü. Bizler bir kampanya başlattık. Akhisar'daki duyarlı vatandaşlarımız da sağ olsun bu kampanyaya sahip çıktı ve destekler yağdı. Şimdiden birçok yardım elimize ulaştı. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı belediyemize bekliyoruz" diye konuştu.

'AKHİSAR'DA 142 BİNADA HASAR TESPİT EDİLDİ'

Akhisar'da Deprem Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Yardımcısı Kayserili, "Deprem komisyonu Akhisar içindeki bütün hasarlı binaları tespit ediyor, bu konuda çalışmalar hala devam ediyor. Şu ana kadar 142 binada hasar tespit edildi. Karabörklü Mahallesi'nde bulunan ve depremde ciddi hasar gören bir camimiz, boşaltıldı. Orayı yeniden halkımızın ibadet edebilmesi için onaracağız. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Evlerinde hasar olan vatandaşlarımız Manisa Valiliği, Akhisar Kaymakamlığı ve Akhisar Belediyesi'ne başvurabilir. Elazığ depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dualarımız, kalbimiz, desteklerimiz bölge halkı ile. Akhisar halkının yardımlarını bölgeye ivedilikle ulaştıracağız" dedi.