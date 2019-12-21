Akhisarspor 0-0 Boluspor

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Cem Özbay
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Alperen Babacan (Dk. 64 Tolga Ünlü), Uğur Arslan Kuru (Dk. 77 Musa Nizam), Cocalic, Vrsajevic, Rotman (Dk. 69 Çekdar Orhan), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Erhan Çelenk, Ergin Keleş
Boluspor: Yavuz Aygün, Sincere, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer (Dk. 84 Mutlu Güler), Dodo, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 73 Hakan Arslan), Bilal Kısa (Dk. 64 Samican Keskin), Poepon
Sarı kartlar: Dk. 66 Rotman, Dk. 85 Cocalic, Dk. 90 1 Aykut Çeviker (Akhisarspor), Dk. 73 Yavuz Aygün (Boluspor)
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