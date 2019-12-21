Akhisarspor 0-0 Boluspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor 0-0 Boluspor - Son Dakika Spor

Akhisarspor 0-0 Boluspor

6 saat önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Cem ÖzbayAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Alperen Babacan (Dk. 64 Tolga Ünlü), Uğur Arslan Kuru (Dk. 77 Musa Nizam), Cocalic, Vrsajevic, Rotman (Dk.

Akhisarspor 0-0 Boluspor, System.String[]

Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Cem Özbay


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Alperen Babacan (Dk. 64 Tolga Ünlü), Uğur Arslan Kuru (Dk. 77 Musa Nizam), Cocalic, Vrsajevic, Rotman (Dk. 69 Çekdar Orhan), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Erhan Çelenk, Ergin Keleş


Boluspor: Yavuz Aygün, Sincere, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer (Dk. 84 Mutlu Güler), Dodo, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 73 Hakan Arslan), Bilal Kısa (Dk. 64 Samican Keskin), Poepon


Sarı kartlar: Dk. 66 Rotman, Dk. 85 Cocalic, Dk. 90 1 Aykut Çeviker (Akhisarspor), Dk. 73 Yavuz Aygün (Boluspor)


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Mehmet Yıldırım, Musa Nizam, Tolga Ünlü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:26 
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