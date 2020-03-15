Akhisarspor 0-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor 0-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika Spor

Akhisarspor 0-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

28 dakika önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Serkan Tokat, Serkan Çimen, Özgür ErtemAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru (Dk. 70 Vrsajevic), Cocalic, Musa Nizam, Rotman, Erhan Çelenk, Onur Ayık (Dk. 90 Eray Ataseven), Bjarnason, Ergin Keleş (Dk.

Akhisarspor 0-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, System.String[]

Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Çimen, Özgür Ertem


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru (Dk. 70 Vrsajevic), Cocalic, Musa Nizam, Rotman, Erhan Çelenk, Onur Ayık (Dk. 90 Eray Ataseven), Bjarnason, Ergin Keleş (Dk. 70 Burhan Eşer), Cikalleshi


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, Scuk, İbrahim Akdağ, Obertan, Sissoko, Hamroun (Dk. 21 Emrah Başsan-Dk. 39 Hasan Ayaroğlu), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 84 Pote)


Sarı kartlar: Dk. 14 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 36 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 Tolga Ünlü, Dk. 73 Onur Ayık (Akhisarspor)


Tolga Ünlü, Onur Ayık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:00 
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