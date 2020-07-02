Akhisarspor: 0-1 - Son Dakika

Akhisarspor: 0-1

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik ÖzkoçİSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Rıdvan Şimşek, Alperen Mehmet Çaylak (Dk. 55 Zafer Şensoy), Kağan Bağış, Eslem Öztürk (Dk. 87 Erdem Şen), Muhammed Enes Durmuş (Dk.

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STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER:  Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç

İSTANBULSPOR:  Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Rıdvan Şimşek, Alperen Mehmet Çaylak (Dk. 55 Zafer Şensoy), Kağan Bağış, Eslem Öztürk (Dk. 87 Erdem Şen), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 67 Cajic), Uygar Mert Zeybek (Dk. 88 Emir Gökçe), Egehan Gök, İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Diouf)

AKHİSARSPOR:  Lukac, Cocalic, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Dk. 58 Aykut Çeviker), Onur Ayık (Dk. 71 Burhan Eşer), Bjarnason (Dk. 70 Eray Ataseven), Erhan Çelenk, Hadzic (Dk. 58 Ali Kaan Güneren), Cikalleshi (Dk. 76 Bertuğ Bayar)

GOL:  Dk. 83 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor)

SARI KART: Lukac (Akhisarspor)

TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Akhisarspor deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.


Rıdvan Şimşek, Mehmet Yeşil, Wellington, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 22:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor: 0-1 - Son Dakika Spor
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