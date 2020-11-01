Akhisarspor: 0-1 - Son Dakika

Akhisarspor: 0-1

01.11.2020 17:51
Akhisarspor: 0-1, System.String[]

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Kemal MaviESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Bilal, Mevlüt, Erdal, Sezgin, Mehmet Özcan, Berkay, Kıvanç (Dk.46 Buğra), Sholaja (Dk.46 Kaan)(Dk.73 Bedirhan), Onur, Sunday Alimi (Dk.86 Onur Arı)AKHİSARSPOR: Lukac- Musa, Vrsajevic, Ali Kaan (Dk.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Kemal MaviESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Bilal, Mevlüt, Erdal, Sezgin, Mehmet Özcan, Berkay, Kıvanç (Dk.46 Buğra), Sholaja (Dk.46 Kaan)(Dk.73 Bedirhan), Onur, Sunday Alimi (Dk.86 Onur Arı)AKHİSARSPOR: Lukac- Musa, Vrsajevic, Ali Kaan (Dk. 66 Bora), Doğukan, Taha, Çekdar Orhan (Dk.82 Gökmen), Bjarmason (Dk.89 Yavuz Serkan), Hasan Ali (Dk.66 Onurcan), Alperen Babacan, Hadzic (Dk.82 Berktuğ)GOLLER: Dk.29 Çekdar Orhan (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Mevlüt, Berkay (Eskişehirspor), Bjarnason (Akhisarspor)TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Eskişehirspor kendi sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.12'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Alimi sert vurdu, top az farkla auta gitti.29'uncu dakikada, Mevlüt'ün kaptırdığı topla ceza sahasına giren Çekdar Orhan vurdu: 0-170'inci dakikada Bilal'in sağdan ortasında Kaan sert vurdu, top auta gitti. Maç deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Kutluhan Bilgiç, Berkay Şahin, Bora Füzesi, Çınar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor: 0-1 - Son Dakika Spor


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