Akhisarspor: 0-1 - Son Dakika

Akhisarspor: 0-1

13.03.2021 18:29
Akhisarspor: 0-1, System.String[]

STAT: Atatürk HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Kemal Mavi (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx) BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)- Fethi (xx), Aykut (xxx), Emin Bayram (xx), Oğuzhan (xx), Burak Asan (xx)(Dk. 86 Poepon), Muhammed (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx), (Dk.82 Hamza Gür), Araz(xx)(Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER:   Hakan Ceylan (xxx), Kemal Mavi (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR:  Selmani (xxx)- Fethi (xx), Aykut (xxx), Emin Bayram (xx), Oğuzhan (xx), Burak Asan (xx)(Dk. 86 Poepon), Muhammed (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx), (Dk.82 Hamza Gür), Araz(xx)(Dk.69 Alican xx), Gökhan (xx), Kabongo (xx)(Dk.69 Diouf xx) AKHİSARSPOR:  Lukac (xx)- Çekdar Orhan (xx)(Dk.90 İlke), Onurcan (xx), Orhan (xx), Semih (xx), Berat (xx), Delarge (xx)(Dk.76 Ayuk xx), Yusuf (xx), Doğukan (xx), Mert (xx), Nsima Peter (xx) (Dk.90 Bertuğ) GOL:  Dk.82 Doğukan (Akhisarspor) KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor) SARI KARTLAR: Burak Asan, Gökhan Sazdağı (BeypiliçBoluspor) – Keita (Akhisarspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Beypiliç Boluspor sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.12'nci dakikada Çekdar Orhan, ceza sahası dışından şansını denedi. Boluspor kalecisi Selmani, topu güçlükle kornere tokatladı. 23'üncü dakikada Boluspor atağında, rakibine attığı çalım sonrasında ceza sahasına giren Araz'ın şutunda kaleci Lukac gole izin vermedi.38'inci dakikada Boluspor serbest vuruş kazandı. Mustafa Çeçenoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği topta kaleci Lukac topu kornere tokatladı. . 82'nci dakikada Akhisarspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan'ın şutunda top ağlara gitti: 0-1.85'inci dakikada gelişen Akhisarspor atağında, kaleciyle karşı karşıya kalan Ayuk'un vuruşunda, kaleci Selmani topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Akhisarspor deplasmada Boluspor'u 1-0 mağlup etti.


Akhisarspor: 0-1
Akhisarspor: 0-1
Akhisarspor: 0-1
Akhisarspor: 0-1
Akhisarspor: 0-1
Akhisarspor: 0-1

Mustafa Kemal Atatürk, Hamza Gür, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor: 0-1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi Avı yasak karacayı avlayan 3 şahıs, suçüstü yakalandı Emre Akbaba, 43 gün aradan sonra ilk kez bir maça 11'de başlıyor Kayserispor-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim
Fatih Terim, Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu: Bu kulüp beni gönderdi Fatih Terim, Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu: Bu kulüp beni gönderdi         
19:00
Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti         
18:56
İstanbul kırmızı kategoriye dönecek mi? Vali Yerlikaya, umutlu konuştu İstanbul kırmızı kategoriye dönecek mi? Vali Yerlikaya, umutlu konuştu         
18:26
Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı         
17:55
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı         
17:13
'Burry Soprano' olarak bilinen rapçi Burak Aydoğduoğlu tutuklandı 'Burry Soprano' olarak bilinen rapçi Burak Aydoğduoğlu tutuklandı         
16:54
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 19:13:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor: 0-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei