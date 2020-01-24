Akhisarspor 0-1 Bursaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor 0-1 Bursaspor - Son Dakika Spor

Akhisarspor 0-1 Bursaspor

6 saat önce

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 90 6. dakikada, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

Akhisarspor 0-1 Bursaspor, System.String[]

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 90 6. dakikada, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.


Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Yasin Kol, Deniz Turgut, Anıl Usta


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Cocalic, Aykut Çeviker, Kadir Keleş, Bjarnason (Dk. 77 Hadzic), Erhan Çelenk (Dk. 61 Muhammet Reis), Burhan Eşer, Çekdar Orhan (Dk. 61 Bertuğ Bayar), Alperen Babacan, Cikalleshi


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan (Dk. 65 Recep Aydın), Anıl Karaer, Shehu (Dk. 90 6 Atanasov), Onur Atasayar, Tayfur Bingöl, Özer Hurmacı (Dk. 73 Aykut Akgün), Serdar Özkan, Seleznov


Gol: Dk. 57 Seleznov (Bursaspor)


Kırmızı kart: Dk. 88 Seleznov (Bursaspor)


Sarı kartlar: Dk. 1 Alparen Babacan, Dk. 38 Cocalic (Akhisarspor), Dk. 22 Tayfur Bingöl, Dk. 38 Anıl Karaer, Dk. 53 Özer Hurmacı, Dk. 58 Seleznov, Dk. 90 5 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90 6 Shehu (Bursaspor)


İbrahim Üzülmez, Muhammet Reis, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:07 
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